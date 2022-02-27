Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı: 'Dost kara günde belli olur'
Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Türklerin elçiliğe gönderdiği yardım malzemelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Elçilik, "Dost kara günde belli olur" dedi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi sürüyor.
Türklerin yardımları devam ederken 1 milyon TL’yi aşkın bağış toplandı. İnsani yardım malzemeleri de büyükelçiliğe gönderilmeye başlandı.
“DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR”
Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği, yardım malzemelerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Büyükelçilik şu ifadeleri kullanıldı:
“Ey Türk insanı, inanılmazsın! Sadece birkaç saat içinde sıradan vatandaşlar Büyükelçiliğimize ciddi miktarda insani yardım getirdiler. Dost kara günde belli olur! Bugün, #Mevlana'nın ‘aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir’ sözleri ayrı anlam taşıyor"
Ey Türk insanı, inanılmazsın! Sadece birkaç saat içinde sıradan vatandaşlar Büyükelçiliğimize ciddi miktarda insani yardım getirdiler. Dost kara günde belli olur! Bugün, #Mevlana’nın “aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir” sözleri ayrı anlam taşıyor. pic.twitter.com/OwDvx84vAr— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 26, 2022
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