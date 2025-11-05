Gazprom-BOTAŞ doğalgaz anlaşması yenileniyor: ABD baskısı Rus gazının tedarikini değiştirmedi!

Gazprom ile BOTAŞ, sona ermek üzere olan doğalgaz anlaşmalarını yenilemek için müzakerelerini sürdürüyor. Ankara, artan ABD baskısına rağmen enerji dengesini korumaya çalışıyor.

ABD BASKISI ARTIYOR, ANKARA DENGE ARAYIŞINDA

Rus enerji devi Gazprom ile Türkiye’nin devlet enerji şirketi BOTAŞ, süresi 31 Aralık’ta sona erecek iki önemli doğalgaz tedarik anlaşmasını yenilemek için görüşmeler yürütüyor. Taraflar, mevcut yıllık 22 milyar metreküp seviyesindeki gaz akışını sürdürme konusunda uzlaşma arayışında.

Rus gazının geleceği, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Moskova’ya yönelik yaptırım baskısını artırmasıyla yeniden gündeme geldi. Washington, Kremlin’in Ukrayna’daki savaşını finanse eden enerji gelirlerini sınırlamak amacıyla Ankara’ya da baskı yapıyor. ABD’nin geçtiğimiz ay Rusya’nın en büyük iki petrol üreticisine yaptırım uygulamasının ardından, Türk rafinerileri Rus ham petrolü ithalatını azaltmaya başladı.

TÜRKİYE LNG VE KARADENİZ GAZIYLA ALTERNATİF ARIYOR

Türkiye, Rus gazına bağımlılığını azaltmak için uzun süredir alternatif kaynaklara yöneliyor. Ankara, Batı’nın alım kısıtlamalarına rağmen Rus gazı alımını sürdürse de, eylül ayında ABD dahil birçok ülkeden sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikine yönelik yeni anlaşmalar imzaladı. Ayrıca Karadeniz’deki yerli gaz üretiminin artması, Türkiye’nin orta vadede gaz arzında fazlalık oluşturabileceği yönünde değerlendiriliyor.

GAZPROM İÇİN TÜRKİYE KRİTİK PAZAR KONUMUNDA

Avrupa pazarını büyük ölçüde kaybeden Gazprom için Türkiye, en önemli alıcılardan biri olmaya devam ediyor. Bloomberg’in Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre Gazprom, geçen yıl Türkiye’ye 21,6 milyar metreküp doğalgaz sevk etti. Bu hacimle Türkiye, Çin’den sonra Rusya’nın en büyük boru hattı gaz müşterisi haline geldi.

Gazprom açısından Türkiye’nin önemi, şirketin gelirlerini ayakta tutarken Ankara’ya da yeni sözleşmelerde fiyat indirimi için pazarlık gücü kazandırıyor.

İRAN VE AZERBAYCAN DA ENERJİ DENGESİNDE BELİRLEYİCİ

Türkiye, Avrupa’nın dördüncü büyük gaz pazarı olarak tüketiminin büyük bölümünü ithalatla karşılıyor. Rusya’nın yanı sıra İran ve Azerbaycan da Türkiye’nin toplam gaz ithalatında önemli paya sahip ülkeler arasında yer alıyor.