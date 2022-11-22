Gazprom'dan 'doğalgaz sevkiyatı' açıklaması
Rus enerji şirketi Gazprom, "Moldova'ya gönderilen doğal gazın bir kısmının Ukrayna'da kaldığını", durumun devam etmesi halinde 28 Kasım'dan itibaren Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatının azaltılacağını bildirdi.
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'ya gönderilen doğalgazın bir kısmının Ukrayna'da kaldığının tespit edildiği belirtildi.
Moldova için Gazprom'un Suca noktasına sevk ettiği gaz miktarının, Ukrayna'dan Moldova'ya sevk edilen gaz miktarından fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, "Ukrayna üzerinden Moldova için tedarik edilen transit gazdaki dengesizliğin devam etmesi halinde Gazprom, 28 Kasım'da Suca noktasından arzı azaltmaya başlayacaktır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Gazprom'un Suca noktasından bugün 42,9 milyon metreküp doğalgaz sevk edeceği kaydedildi.
Ukrayna, 10 Mayıs'ta, Avrupa'ya giden Rus doğalgazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı durdururken, gaz sevkiyatı sadece Suca noktasından devam ediyor.
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Uzmanlar uyarıyor: Hemen e-Devlet'e girip değiştirin!
- Tarihi bina eğitime açıldı
- Endonezya'da can kaybı artıyor!
- 'Hükümetin neredeyse yarısı burada'
- Erdoğan'a yanıt, Soylu'ya dava
- Armağan Çağlayan akciğer kanserine yakalandı
- Erdoğan 'çağrı' yaptı, Bahçeli ise hedef aldı
- Dünya Kupası'nda TRT skandalı!
- 'Adımın geçmesinden onur duyarım'
- Savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Çok üzgünüm'