Gazprom'un Avrupa'ya gaz sevkiyatı yüzde 23 azalacak

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 13:21

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 13:21

Rus enerji şirketi Gazprom’dan Rus basınına yapılan açıklamada, şirketin Sohranivka dağıtım noktasından gaz sevkiyatı talebinin Ukrayna tarafından reddedildiği kaydedildi.

Sevkiyatın Suca noktasından devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu noktadan sevkiyat miktarının bugün 25,1 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşeceği belirtildi.

Dün, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya 32,6 milyon metreküp doğalgaz gönderen Gazprom'un sevkiyatı böylece 18 Ocak'a göre yüzde 23 gerileyecek.

Ukrayna, Mayıs 2022'de Avrupa'ya giden Rus doğalgazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı sonlandırmıştı.

Gazprom'un Batı ve Orta Avrupa'ya yönelik doğalgaz sevkiyatı Kuzey Akım boru hatları ve Yamal-Avrupa üzerinden durmuştu.

Şirketin söz konusu bölgelere sevkiyatı sadece Ukrayna üzerinden devam ediyor.