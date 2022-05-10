Norveç, doğalgaz ihracatında son 5 yılın rekoruna koşuyor

10 Mayıs 2022 Salı, 18:10

Aasland, ülkesinin doğalgaz ihracatının bu yıl yüzde 8 artarak toplam 122 milyar metreküp seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

Norveç'in doğalgaz ihracatının bu yıl geçen yıla göre yüzde 8 artarak toplam 122 milyar metreküp seviyesine ulaşacağını ifade eden Aasland, söz konusu artışın büyük kısmının boru hattı ihracatından kaynaklanacağını aktardı.

Norveç, 2017'de 122 milyar metreküp doğal gaz ihracatı gerçekleştirmişti. Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'da enerji krizine yol açması nedeniyle ülkedeki enerji firmaları üretimini artırmaya odaklandı.

Batı Avrupa'nın en büyük petrol ve gaz üreticisi konumunda bulunan Norveç, gazını öncelikle İngiltere, Almanya, Fransa ve Belçika'ya satarken, bu yıl içinde Polonya'ya gaz gönderecek yeni bir boru hattının da devreye alınması bekleniyor.