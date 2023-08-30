Gazprom'un net kârı yılın ilk yarısında yüzde 88 azaldı

Rus enerji şirketi Gazprom'un net kârı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 88 azalarak 296 milyar rubleye (yaklaşık 3 milyar dolar) geriledi.

AA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 09:20
Gazprom'un net kârı yılın ilk yarısında yüzde 88 azaldı
Abone Ol google-news

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin yılın ilk yarısında 4,1 trilyon ruble (yaklaşık 43 milyar dolar) gelir elde ettiği belirtildi.

Şirketin yılın ilk yarısındaki net kârının ise 2022'ye kıyasla yüzde 88 azalarak 296 milyar rubleye gerilediği bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu düşüşün nedeni olarak rublenin dolar ve Euro karşısındaki değer kaybına işaret edildi.

Açıklamada, şirketin Avrupa'ya sevk ettiği doğalgaz miktarındaki düşüşün, Çin'e artırdığı doğalgaz ihracatıyla "kısmen telafi edildiği" belirtildi.

Avrupa'daki çok sayıda ülke Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus gazı ithalatını durdurma veya azaltma kararı almıştı.


Player Alanı
Gazprom enerji Ruble

İlgili Haberler

Gazprom denies reports of takeover of Türkiye’s national gas firm

Gazprom denies reports of takeover of Türkiye’s national gas firm
Gazprom'un net kârı 2022'de yüzde 41 azaldı

Gazprom'un net kârı 2022'de yüzde 41 azaldı
Gazprom Neft, petrol ürünleri fiyatlarının yaptırımlar nedeniyle yükseldiğini açıkladı

Gazprom Neft, petrol ürünleri fiyatlarının yaptırımlar nedeniyle yükseldiğini açıkladı

En Çok Okunan Haberler