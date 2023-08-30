Gazprom'un net kârı yılın ilk yarısında yüzde 88 azaldı
Rus enerji şirketi Gazprom'un net kârı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 88 azalarak 296 milyar rubleye (yaklaşık 3 milyar dolar) geriledi.
Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin yılın ilk yarısında 4,1 trilyon ruble (yaklaşık 43 milyar dolar) gelir elde ettiği belirtildi.
Şirketin yılın ilk yarısındaki net kârının ise 2022'ye kıyasla yüzde 88 azalarak 296 milyar rubleye gerilediği bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu düşüşün nedeni olarak rublenin dolar ve Euro karşısındaki değer kaybına işaret edildi.
Açıklamada, şirketin Avrupa'ya sevk ettiği doğalgaz miktarındaki düşüşün, Çin'e artırdığı doğalgaz ihracatıyla "kısmen telafi edildiği" belirtildi.
Avrupa'daki çok sayıda ülke Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus gazı ithalatını durdurma veya azaltma kararı almıştı.
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