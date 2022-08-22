Gazprom'un plansız bakım açıklaması fiyatları yükseliyor
Gazprom'un Kuzey Akım 1 için 3 günlük plansız bakım duyurması gaz fiyatlarını yükseliyor.
Rus doğal gaz devi Gazprom'un Kuzey Akım 1'in faaliyette olan tek kompresörünün bakıma ihtiyacı olduğunu, bu nedenle 29 Ağustos-1 Eylül arasında hattın kapatılacağını duyurması, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını yükseltti.
Hollanda TTF'de Eylül vadeli gaz fiyatı yüzde 10,06 artarak 281,75 euro/MWh seviyesine çıktı.
Ekim vadede fiyat yüzde 14,31 artarak 285,97 euro/MWh oldu.
Doğal gaz fiyatı bugün yüzde 12,7 artarak 2862 dolar/bin metreküp seviyesine kadar yükseldi.
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