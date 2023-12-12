Gazzeli öğrencilerin öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.

AA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 12:13
Gazzeli öğrencilerin öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak
Abone Ol google-news

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı'na geçici madde eklendi.

Buna göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ DAHİL EDİLDİ

Öte yandan, 17 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye'deki herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücretinin devlet tarafından karşılanacağı bildirilmişti. 

Bugün yayımlanan karar ile söz konusu uygulamaya yüksek lisans ve doktora öğrencileri de dahil edildi.


gazze Resmi Gazete yükseköğretim öğrenci

İlgili Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Hafize Gaye Erkan imzalı yeni 200 TL banknotlar tedavülde

Resmi Gazete'de yayımlandı: Hafize Gaye Erkan imzalı yeni 200 TL banknotlar tedavülde
Libya'ya asker gönderilmesinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

Libya'ya asker gönderilmesinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık Bakanlığı 'Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık Bakanlığı 'Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımlandı

En Çok Okunan Haberler