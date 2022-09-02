Geçen sene 12,50 lira olan poşet bu yıl 50 lira

02 Eylül 2022 Cuma, 13:38

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Efeler’de pazar yerini ziyaret etti. Pazarcılara poşet satan bir esnaf, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları Bülbül’e anlatırken “Geçen sene 8 liraya fabrika çıkışı vardı, 12 buçuk liraya satıyorduk. Bu sene 46 liraya fabrika çıkışı var, 50 liraya satıyoruz. Bu paketin içinde 320 tane var, geçen yıl 12 lirayken bu yıl 50 lira. Bu fiyat artışını da vatandaşa yansıtıyoruz. Kâr marjımız da düşüyor, geçen yıl 4 buçuk lira kazanırken bu yıl 4 lira kazanıyoruz. Fiyatlardan dolayı alan daraldı, ambalaj sektörü artık bitmeye başladı. Sonunda kesekağıdına, fileye geçeceğiz” dedi.

'4 KAT FİYAT ARTIŞI OLDU'

Esnafın da ambalaj ürünlerine gelen zamlardan dolayı şikâyet ettiğini söyleyen poşetçi, “Pazarcılar, artık bizi gördüğünde düşman görmüş gibi kaçıyor. Önceden müşteri memnuniyeti olarak bir tane maydanoza poşet veriliyordu, şimdi ise ‘Poşetini aç, onun içine koyalım’ diyorlar. Bunu üreten PETKİM, Aliağa’da fabrikası. Bunlar, net olarak kafalarına göre zam yapıyorlar. 4 kat fiyat artışı oldu” diye dert yandı.

'YÜZDE 100 KANSEROJEN'

Gelen zamlar nedeniyle esnafın ambalaj ürünü olarak renkli kağıt kullanmaya başladığını söyleyen poşetçi, “Tost kağıtlarına zam geldi. Millet artık renkli kâğıt kullanıyor, sebebi ise daha ucuz olması. Bu kağıtlar yüzde 100 kanserojen, milletin sağlıyla oynuyorlar. Önceden 5 liraya satıyorduk, bugün 18,50-19 liraya bize geliyor, 22,50 liraya satıyoruz. Tostçu, aperatifçi kağıdı bu fiyata almıyor” dedi.