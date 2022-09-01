AKP’li Şamil Tayyar: 'Zamlar izah edilebilir, enflasyona ivedi çare bulunsun'

01 Eylül 2022 Perşembe, 17:46

Gece doğalgaza bir dev zam daha geldi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 49,5 sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 50,8 ve konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 20,4 zam yapıldı.



Doğalgazın ardından bir zam da elektriğe geldi. Konutlarda kullanılan elektriğe eylül ayından itibaren yüzde 20 zam yapıldığı duyuruldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldığını bildirdi.

İSTANBUL'UN ENFLASYONU YÜZDE 100'E DAYANDI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2022 Ağustos’a ilişkin İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksini açıkladı.

İstanbul'un enflasyonunda zirve ağustos ayında da sürdü. Perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 99.9 artış gösterdi.

İTO verilerine göre ağustos ayında; İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aylık yüzde 2,29, toptan fiyatlar yüzde 6,90 arttı.

"ENFLASYONA İVEDİ ÇARE BULUNSUN"

Zamlara ve enflasyona karşı ise AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından doğalgaz ve elektrik zammının izah edilebilir olduğunu savundu.

Öte yandan Tayyar, enflayona ise ivedikli çare bulunması gerektiğini söyledi.

Tayyar'ın açıklaması şöyle:

"Doğalgaz/elektrik zammının sebepleri izah edilebilir. Tüm dünyada enerji talebi ve maliyeti hızla yükseliyor. Ama geniş kitleler sebebi değil sonucuyla ilgilenir. Bu karar, sadece konutları değil sanayiyi de vurur. Nihayetinde zam/enflasyon demek. İvedi çare!"