Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı beklentileri neler?

01 Eylül 2022 Perşembe, 15:49

Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45.72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79.60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49.65 olarak gerçekleşti.

2022 AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ağustos ayı enflasyon verileri 5 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

2022 AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ NELER?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,27 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,60 ve en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,27) göre bir önceki ay yüzde 79,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,65'e yükseleceği hesaplanıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 70'e yükseltti. Moody's, bugün yayınladığı "Global Marko Görünüm 2022-23 raporu Ağustos ayı güncellemesinde; Türkiye için 2022 ve 2023 büyüme ve enflasyon tahmininde değişikliğe gitti.