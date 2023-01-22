Geçen yıl 17 bin işçi gurbete çıktı

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 03:20

Buna göre İŞKUR’un geçen yıl yurtdışına gönderdiği işçi sayısı yüzde 15.1 artarak 17 bin 243 kişi oldu.

En çok işçi yüzde 49.5 artış ve 4 bin 19 kişiyle Almanya’ya gitti. Bu ülkeyi yüzde 262 artış ve 2 bin 914 kişi ile Irak, yüzde 49.5 artış ve 1289 kişi ile Rusya, yüzde 1578 artışla ve 839 kişi ile Azerbaycan ile yüzde 47.5 düşüş ve 727 kişi ile Sırbistan izledi. Ayrıca Kenya, Çad ve Nijerya’ya birer işçi yollandı.

İŞKUR’un yurtdışına gönderdiği işçi sayısı 2006’da 81 bin 400 kişiye çıkarken 2020’de 11 bin 211 kişiye kadar düştü.