Geçici işçiye kadro idarenin keyfine kaldı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 04:00

Teklife göre bütün geçici işçiler hemen kadroya alınmayacak. İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerindeki sürekli işçi kadrolarında herhangi bir nedenle boşalma olması halinde buraya geçirilecekler. Bu kadroya hangi geçici işçinin geçirileceği konusunda işçinin işyerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınacak.

Mevcut uygulamada geçici işçiler yılın belli dönemlerinde çalıştırılırken, geri kalan dönemlerinde ise işten çıkarılıyor. Daha önce kamudaki taşeron işçiler kadroya alınırken KİT’lerdeki yaklaşık 70-80 bin işçi kapsam dışında bırakılmıştı. Torba teklifte bu işçilerle ilgili de hiçbir düzenleme yok.

HAKSIZ ÖDEMELER KALACAK

Bu arada teklif ile 31 Aralık 2012 öncesinde fazla ve yersiz işsizlik maaşı ödenenlerden bu paralar geri alınmayacak. Fazla ve yersiz ödeme yapılan kişi sayısının 60 bin civarında olduğu bildirildi.