Diyarbakır'da işçi servis minibüsü devrildi: 3’ü ağır, 9 yaralı
Diyarbakır'da petrol arama çalışması yürüten firmanın işçilerini taşıyan minibüs, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 3’ü ağır, 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu Tekağaç mevkisinde meydana geldi. Petrol arama çalışması yürüten özel bir şirkete ait H.T. (45) yönetimindeki servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, sürücü H.T ile işçiler Y.Ş, (31), H.Ö. (48), R.A (31), Y.A. (30), M.U. (28), H.E. (38), V.Ö. (45) ve M.Ç. (41) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan V.Ö., M.U. ve H.E. buradaki ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır’daki hastanelere sevk edildi.
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