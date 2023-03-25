Diyarbakır'da işçi servis minibüsü devrildi: 3’ü ağır, 9 yaralı

Diyarbakır'da petrol arama çalışması yürüten firmanın işçilerini taşıyan minibüs, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 3’ü ağır, 9 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 13:09
Diyarbakır'da işçi servis minibüsü devrildi: 3’ü ağır, 9 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu Tekağaç mevkisinde meydana geldi. Petrol arama çalışması yürüten özel bir şirkete ait H.T. (45) yönetimindeki servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, sürücü H.T ile işçiler Y.Ş, (31), H.Ö. (48), R.A (31), Y.A. (30), M.U. (28), H.E. (38), V.Ö. (45) ve M.Ç. (41) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan V.Ö., M.U. ve H.E. buradaki ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır’daki hastanelere sevk edildi. 


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