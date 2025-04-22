Geçim şartları ağırlaşıyor: Yurttaş ‘borç krizine’ giriyor

Yayınlanma: 22.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2025 - 04:00

CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporunda, icra dairelerine 1 Ocak - 18 Nisan günleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısının 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5.4 oranında artarak 3 milyon 85 bine çıktığına dikkat çekildi.

İcra dairelerine 2024 yılında aynı döneminde 2 milyon 926 bin yeni dosya gelmişti. Aynı günlerde 2 milyon 153 bin dosyada ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı.

UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 18 Nisan itibariyle 23 milyon 188 bine yükseldi. Derdest dosya sayısı son bir yılda net olarak 1 milyon 424 bin adet arttı.

BORÇ DAĞ GİBİ

Raporda, yurttaşların borçlarının 4.5 trilyonu aştığına da dikkat çekildi.

Bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 4 - 11 Nisan günleri arasındaki haftada, artan kredi faizlerine karşın 56.2 milyar lira artarak 4 trilyon 386 milyar liraya kadar yükseldi. Varlık yönetim şirketleri ile TOKİ’ye olan taksitli konut kredisi borçlarıyla birlikte toplam borç 4 trilyon 518 milyar lira oldu.

Bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise son haftada da 2.8 milyar lira daha artarak 155.1 milyar liraya kadar yükseldi. Bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında 2025 yılı başından bu yana 43.4 milyar liralık artış yaşandı.

‘BORÇ KRİZİ’

Raporda, “Faiz oranlarında yaşanan yüksek seyir ve yüksek enflasyon, geliri yeterince artmayan vatandaşların borçlarını geri ödemelerini zorlaştırıyor. Vatandaşlar giderek yeni bir borç krizine giriyor” denildi.

42 MİLYON BORÇLU

Rapora göre, Şubat 2024 sonu itibariyle 42 milyon 34 bin kişinin bankalara bireysel kredi borcu bulunuyor. Aynı tarih itibariyle kredi kartı borcu bulunanların sayısı 38 milyon 938 bin, kredili mevduat borcu bulunanların sayısı da 30 bin 440 olarak açıklandı. Son bir yılda bireysel kredi borcu bulunanların sayısında 1 milyon 855 bin, kredi kartı borcu bulunanların sayısında 1 milyon 922 bin ve kredili mevduat borcu bulunanların sayısında da 1 milyon 512 bin kişilik artış yaşandı.