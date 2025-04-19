SPK'den 7 şirkete borçlanma onayı

SPK, 7 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

SPK'den 7 şirkete borçlanma onayı
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AA
Yayınlanma: 19.04.2025 - 16:29

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AŞ, Burgan Finansal Kiralama AŞ, Akdeniz Faktoring AŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ, Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Aksa Enerji Üretim AŞ ve Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri AŞ'nin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar liralık, Burgan Finansal Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık, Akdeniz Faktoring AŞ'nin 324 milyon 598 bin liralık, Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin 12 milyar liralık, Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2,5 milyar liralık, Aksa Enerji Üretim AŞ ve Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri AŞ'nin 500 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

 


Etiketler: #sermaye piyasası kurulu #borçlanma

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