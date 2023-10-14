Geçim sıkıntısı büyüyor: Yurttaşın kredi borcu 60 bini aştı!

Yayınlanma: 14.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.10.2023 - 03:00

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Ağustos 2023 ile ilgili yayımladığı “Aylık Bülteni”, bireysel kredi ve kredi kartı kullanımı kapsamında hem kişi sayısı hem ortalama borcun yükselmeye devam ettiğini gösterdi.

Ağustos sonu itibarıyla bireysel kredi borcu olanların sayısı Temmuz 2023’e (aylık) kıyasla 149 bin, Ağustos 2022’ye (yıllık) kıyasla 1 milyon 859 bin artarak 38 milyon 880 bin kişi, bireysel kredi kartı borcu olanların sayısı da aylık 208 bin, yıllık 2 milyon 874 bin artarak 35 milyon 479 bin kişiye ulaştı. Borç tutarları ise bireysel kredilerde aylık yüzde 4.3, yıllık yüzde 85.2 artışla 2 trilyon 389 milyar liraya ulaştı.

Kredi kartları borçları da aylık yüzde 8.3, yıllık yüzde 185.2 artışla 924 milyar liraya yükseldi. Bu açıdan bir diğer dikkat çekici artış ise kişi başına ortalama kredi borçlarında (risklerinde) yaşanıyor. Buna göre son bir yılda kişi başına ortalama bireysel kredi borcu (riski) 34 bin 849 liradan 61 bin 449 liraya ulaştı. Bireysel kredi kartlarındaki ortalama borç da 9 bin 941 liradan 26 bin 49 lirayı çıktı.

TASARRUF AZALDI

Bunların yanında kredi mevduat (ek hesap) kullanımı da hareketli. Ağustos 2023 itibarıyla son bir yılda kredili mevduat kullanan kişi sayısı 26 milyon 362 binden 27 milyon 885 bin kişi, bu tür kredi tutarı da 55 milyar liradan 135 milyar liraya yükseldi. Kişi başına ortama ek hesap kullanımı da 2 bin 68 liradan 4 bin 842 liraya çıktı.

Öte yandan TÜİK’in dün yayımladığı “Kurumsal Sektör Hesapları, 2022” raporuna göre gayrisafi milli hasıla (GSMH) 2022’de önceki yıla göre yüzde 107.6 artarak 14 trilyon 864 milyar TL oldu. Ancak bu kapsamda hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire (4.5 trilyon TL) oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2021’de yüzde 11.5 iken 2022 yılında yüzde 10.5’e düştü.