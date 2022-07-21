Geçiş garantili Osmangazi Köprüsü, yurttaşın cebini yakıyor

21 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

AKP iktidarının, yap-işlet-devret modeliyle yaptığı köprü ve otoyollar yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor. Onlardan biri Osmangazi Köprüsü. Bu köprü için günlük 40 bin araç garantisi verildi. Otomobiller köprüden geçerken184.5 TL ödüyor. Köprünün garanti ödeme tutarı 41.25 dolar ve yüzde 8 KDV olarak belirlendi.

ÇARPICI KIYASLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grubu Sözcüsü Suat Sarı, dünyadaki köprü ücretlerini Osmangazi Köprüsü üzerinden değerlendirdi. Sarı, Çin’deki 55 kilometrelik Macao Köprüsü’nü örnek verdi. Çinli sürücüler, 55 kilometrelik Macao Köprüsü’ne 23 dolar öderken Türkiye’deki yurttaşlar 2.7 kilometrelik Osmangazi Köprüsü’ne 54 dolar ödüyor. Bu hesaba göre, geçiş ücreti Macao Köprüsü’nde kilometre başı 0.41 cent’e, Osmangazi Köprüsü’nde ise 20 dolara denk geliyor. Sarı, “Çin’deki köprüden taze tarım ürünlerini taşıyan araç ücretsiz geçiyor. Osmangazi Köprüsü 2.7 kilometreyken geçiş ücreti 54 dolar. Araç sahibinin ödediği 184 TL. Devletin müteahhide ödediği fark 723 TL. Toplam garanti ödemesi 904 TL” dedi.

İKİ FARKLI TARİFE!

Ayrıca Osmangazi Köprüsü’nü kullanarak İstanbul’dan Karamürsel’e gidenler dönüşte iki misli para ödemek zorunda kalıyor. Bir yurttaş, Karamürsel yönünde Osmangazi Köprüsü’nden geçtiğinde 184 TL bağlantı yolu için de 12 TL ücret ödediğini, İstanbul yönünde ise 370 TL ödemeyle karşılaştığını söyledi. Yurttaş, konuyla ilgili işletmeci şirketi aradığında “Bazen böyle yanlışlıklar oluyor” yanıtını aldığını belirtti.