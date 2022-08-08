Geleceğin otomobilinde İTÜ ve ZES işbirliği

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye turuna çıkan İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nin yeni güneş enerjili aracı ARIBA ZES X, eylülde Belçika’da piste çıkacak. Ekip, 2004 yılından bu yana ürettiği, güneş enerjisiyle çalışan 10 elektrikli otomobil ile üç kıtada 24’ten fazla ödül sahibi oldu. Ekibin, 10. nesil güneş enerjili otomobili ARIBA ZES X ve ikinci otonom araç çalışması olan ARIBA, Autonomous olmak üzere iki farklı aracı bulunuyor.

TÜRKİYE TURU

Eylül ayında Belçika’da düzenlenecek ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda takımın katılacağı güneş enerjili otomobil yarışı European Solar Challenge’da, Türkiye’yi ARIBA ZES X ile İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi temsil edecek. Ekip, Belçika’daki yarışlar öncesinde hem aracı test etmek hem de sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratmak amacıyla toplam 1300 km’lik bir Türkiye turuna çıktı. 7 Ağustos-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak tur; İstanbul’dan başlayarak Bursa, Eskişehir, Konya ve Ankara illeri ile devam edecek.

Zorlu Enerji’nin yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrikli araç şarj istasyon altyapısı markası ZES, Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda iki yıldır desteklediği İTÜ Güneş Arabası Ekibi’nin ana sponsoru oldu. Sanayi ve üniversite işbirliğine bir örnek olan bu sponsorluk, finansal desteğin yanı sıra İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’ne Zorlu Enerji’nin solar ekibinin mühendislik ve panel teknolojisi alanındaki bilgi birikimi ve tecrübesini paylaşarak mentorluk desteğini de kapsıyor. Zorlu Solar ve Yurt Dışı Yatırımlar Direktöru¨ Evren Evcit yaptığı açıklamada, “Yenilenebilir enerji yatırım vizyonumuzun bir parçası olan güneş enerjisi ve teknolojileri alanına 2017 yılında giriş yaptık. Yol haritamız güneş enerjisi ve fark yaratan çözümlere odaklanmak. Kullanımı teşvik etmek ve gençlerin öğrenme temelli bilimsel projelerini ortaya koyma yolundaki çabalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan bu birliktelik, aynı zamanda üniversite-sanayi işbirliğinin de güzel bir örneğini teşkil ediyor. Daha iyi bir gelecek için böylesine değer yaratan bir projeye imza atan İTÜ’lü gençlerin yanında ZES markamızla yer alarak sürdürülebilirlik alanında toplumsal değişim ve dönüşümün yaygınlaşmasına katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.