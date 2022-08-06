Otomobil yüklü TIR'lar iddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:53

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın-yayın organlarında, yurt dışından Türkiye'ye gelen otomobil yüklü bazı TIR'ların gümrüklerde bekletildiği, işlemlerinin yapılmadığı yönünde haberler yer aldığı belirtildi.

Diğer tüm ithalat işlemlerinde olduğu gibi otomobil ithalatlarında da mevzuat gereği ilgili kurum ve kuruluşlardan istenen bazı belgelerin sunulması ve Bakanlıkça kamuoyuyla paylaşılan düzenlemelerde yer verilen şartların yerine getirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürürlükteki mevzuat gereği bu şartların yerine getirilmesi halinde ithalat işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Bu kapsamda anılan haberler gerçeği yansıtmamakta, gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Diğer yandan, bu araçları taşıyanlara, gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır."

NE OLMUŞTU?

Dün İHA kaynaklı haberde yer alan bilgiye göre, yurt dışından Türkiye'ye otomobil taşıyan 8 TIR, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü tarafından burada yer yok denilerek Muratbey Gümrük Müdürlüğüne sevk edildi. Ancak Muratbey Gümrük Müdürlüğüne bağlı bir antrepoya gelen TIR'lar, bir aydır yüklerini indirmek için onay bekliyor. Yüklerini indiremeyen TIR şoförleri, bir aydır TIR'larının içerisinde yaşıyor. Muratbey Gümrük Müdürlüğü tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığını iddia eden şoförler, araçların içerisinde yaşadıklarını, duş dahi alamayarak mağdur edildiklerini ifade ederek yetkililerden yardım talep etti.