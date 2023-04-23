Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan: 'AKP seçimi kazanırsa dolar 40 lira olabilir''

Yayınlanma: 23.04.2023 - 16:26

Güncelleme: 23.04.2023 - 16:29

Arjantin Pesosu, yüksek enflasyon ve Arjantin Merkez Bankası'nın neredeyse tükenen döviz rezervleri nedeniyle dolar karşısında en düşük seviyeyi gördü. Ülkedeki resmi dolar/peso kuru 218.5'e kadar yükseldi.

Pesonun dolar karşısındaki sert düşüşünde birçok etmen rol oynadı. Dünyanın en yüksek enflasyonlarından birini yaşayan Güney Amerika ülkesinde tüketici enflasyonunun beklenenden yüksek gelerek yıllık bazda yüzde 104'e yükselmesi, pesonun devalüe edileceği ve Başkan Alberto Fernandez'in istifa edeceği yönündeki spekülasyonlarla beraber ekim ayında yapılacak seçimin getirdiği riskler, pesonun düşüşünde etkili oldu.

Reuters'ın aktardığına göre, Arjantin Merkez Bankası'nın net uluslararası döviz rezervinin 679 milyon dolara kadar gerilediği belirtildi.

Bu nedenlerle peso, dolar karşısında yüzde 4'ten fazla değer kaybederken resmi dolar/peso kuru 218.5'e, serbest piyasadaki kur ise 455.1'e kadar yükseldi.

BİRDEN ÇOK KUR UYGULANIYOR

Ayrıca, ülkede cuma (21 Nisan) ve pazartesi günü tüm döviz ödemelerinin durdurulduğu iddia edildi.

Ülkede 200 dolardan fazla döviz çekmenin yasak olması nedeniyle "mavi dolar" adı verilen ve resmi kurun 2 katı olan serbest piyasadan döviz alış ve satışı daha yoğun bir şekilde yapılıyor.

"TÜRKİYE'DE DÖVİZ KURU TABELADA 20 AMA ÇARŞIDA 40 LİRA OLABİLİR" UYARISI

AKP iktidarının uyguladığı ekonomi politikaları ile hızlı bir şekilde değer kaybeden Türk Lirası için değer kaybının önüne geçmek maksatlı en son yapılan büyük uygulama da kur korumalı mevduat sistemiydi. Ancak özellikle bu sistemde yer alan kişilerin banka mevduatlarındaki döviz cinsi kâr payı alımları reel olarak kayıp yaşamalarına neden oluyor. Serbest piyasada fiziki talep edilen fiziki dolar ve bankadaki kaydi dolar kurlarının arasındaki fark bu sonucu doğuruyor.

Bankacılıkta döviz hesapları üzerinden alınan munzam karşılığın da zaman zaman Merkez Bankası aracılığı ile satıldığı ve net rezervlerin ekside olduğu hatta Rusya'dan alınan 20 milyar dolarlık gaz için ödemenin dahi 1 yıl ertelendiği ifade ediliyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. cumhurbaşkanını seçeceği güne sayılı günler kala ekonomik gidişat özelinde endişeler de artıyor.

Son zamanlarda ekonomik gidişattaki tehlikeye dair yapılan açıklamalara bir yenisi de Gelecek Parti Sözcüsü Serkan Özcan'dan geldi.

Konuyla ilgili yaptığı Twitter paylaşımında Arjantin'deki ekonomik krizi hatırlatan Özcan, "Bu liyakatsiz kadro 14 Mayıs’ta bir daha kazanırsa bir gün sabah uyandığınızda döviz kuru tabelada 20 ama çarşıda 40 lira olabilir! Bırakın kimlik siyasetini, bırakın din, diyanet ve milliyet istismarcılarını, kararınızı ahlaktan, liyakatten ve akıldan yana verin!" ifadelerini kullandı.