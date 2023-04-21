Dolar ve Euro ne kadar oldu? (21 Nisan 2023)

Yayınlanma: 21.04.2023 - 11:27

Güncelleme: 21.04.2023 - 11:27

Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasın ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa paralel 19,4020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 21,2350'den, sterlin/TL ise yüzde 0,4 azalışla 24,0580'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 102 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,0950'den alıcı buluyor.

VARLIK FİYATLARI YÖN ARAYIŞINDA



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle varlık fiyatlarının yön arayışında olduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandığını kaydederek, temmuz toplantısına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri (PMI) verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.



