Gelir eşitsizliğinin en görünür hali: Bir yanda kronik açlık çekenler, bir yanda milyarderler

Gıda krizi, pandemi, savaş ve iklim değişikliğiyle karşı karşıya kalınan bu dönemde dünyadaki gelir eşitsizliği artmaya devam ediyor. Her geçen gün milyarderler ve ve kronik açlık çeken kişi sayısı arasındaki makas daha da büyüyor.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 18:00
Gelir eşitsizliğinin en görünür hali: Bir yanda kronik açlık çekenler, bir yanda milyarderler
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Zenginlerle yoksullar arasındaki uçurum giderek açılıyor.

Temel gıda ürünlerine ulaşmakta zorluk çeken bir nufüsün aksine, servetini artıran bir kitlenin sayısı tüm hızıyla artıyor.

verikaynağı.com'da Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 2022 verilerinden elde edilen bilgilere göre 2021 yılında tahmini olarak 768 milyon kişi kronik açlık yaşadı. 

Kronik açlık tespitinin yapıldığı besin tüketimi biçimi; normal, aktif ve sağlıklı bir hayat sürdürmek için yeterli olmayan kişiler şeklinde 3 grupta ele alınıyor.

2.668 MİLYARDER AÇIKLANDI

2021 yılında tahmini 768 milyon kişi kronik açlık yaşarken Forbes dergisinin verilerine göre 2022 yılında servetleri toplamı 12.7 trilyon dolar olan 2.668 milyarder var.

Toplumlarda ekonomik eşitsizlik, insanlar üzerinde büyük biyolojik ve fizyolojik yıkımlar yaratıyor, hatta ölümlerle sonuçlanabiliyor.

Ekonomik eşitsizliğin derinliğinin böylesine arttığı bir düzende, uzmanlar temel sebep olarak kapitalizm ve küreselleşmeyi işaret ediyor.


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