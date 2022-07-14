Uludağ Üniversitesi'nin eski rektörü Yusuf Ulcay'ın 'fakirlik' paylaşımına tepki yağdı

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ın "Fakirlik, haline şükredip, kimseye şikayet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir" paylaşımı tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 10:21
Uludağ Üniversitesi'nin eski rektörü Yusuf Ulcay'ın 'fakirlik' paylaşımına tepki yağdı
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Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve eski rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ın "fakirlerin haline şükretmesi" gerektiğini belirten paylaşımı tepki çekti.

Yusuf Ulcay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Fakirlik, haline şükredip, kimseye şikayet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir” ifadelerini kullandı.

 

ÜNLÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ulcay’ın paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. Müzisyen ve Youtuber Oğuzhan Uğur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ulcay'ın rektör seçimlerinde daha az oy almasına rağmen rektör olarak atanmasını hatırlatıp “Hocam, hak yemekle ilgili de bir tivit atar mısınız” diye tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da, Ulcay'a “Yok yaaa!? Bak seeen. Ne güzel dedin rektör bey amca. Yani “açlıktan fakirlikten geberirken sakın sesiniz çıkmasın, kimseye çaktırmadan napıyorsanız yapın” mı diyor? Rektör ha bunu diyen! Yarıştığı adaya kaybedip, seçilemedigi halde kararname ile atanan rektör bey amca…” diye seslenerek tepkisini dile getirdi.


Yusuf Ulcay Rektör Uludağ
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