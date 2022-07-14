Uludağ Üniversitesi'nin eski rektörü Yusuf Ulcay'ın 'fakirlik' paylaşımına tepki yağdı
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ın "Fakirlik, haline şükredip, kimseye şikayet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir" paylaşımı tepki çekti.
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve eski rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ın "fakirlerin haline şükretmesi" gerektiğini belirten paylaşımı tepki çekti.
Yusuf Ulcay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Fakirlik, haline şükredip, kimseye şikayet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir” ifadelerini kullandı.
ÜNLÜLER TEPKİ GÖSTERDİ
Ulcay’ın paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. Müzisyen ve Youtuber Oğuzhan Uğur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ulcay'ın rektör seçimlerinde daha az oy almasına rağmen rektör olarak atanmasını hatırlatıp “Hocam, hak yemekle ilgili de bir tivit atar mısınız” diye tepki gösterdi.
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da, Ulcay'a “Yok yaaa!? Bak seeen. Ne güzel dedin rektör bey amca. Yani “açlıktan fakirlikten geberirken sakın sesiniz çıkmasın, kimseye çaktırmadan napıyorsanız yapın” mı diyor? Rektör ha bunu diyen! Yarıştığı adaya kaybedip, seçilemedigi halde kararname ile atanan rektör bey amca…” diye seslenerek tepkisini dile getirdi.
Video Haberler
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez Bankası’ndan ‘Dolarını sat’ telefonu
- İzmir'de Dolunay güzel görüntülere sahne oldu
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- Bankacılardan 'dolar/TL' yorumu
- 'Deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş?'
- İzmir’de çiftlik evinde cinayet
- 'Süper Ay', görsel şölen sundu
- 'Çok başarılı olacağıma inanıyorum'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- 'Yerle bir eder, yakasına yapışırım!'
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- Datça'da ciğerlerimiz yanıyor!
- Türkiye'ye yeni vize kısıtlamaları
- 'Birden fazla itiraf var...'
- SADAT'çıdan gölge İçişleri