Uludağ Üniversitesi'nin eski rektörü Yusuf Ulcay'ın 'fakirlik' paylaşımına tepki yağdı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 10:21

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve eski rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ın "fakirlerin haline şükretmesi" gerektiğini belirten paylaşımı tepki çekti.

Yusuf Ulcay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Fakirlik, haline şükredip, kimseye şikayet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir” ifadelerini kullandı.

ÜNLÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ulcay’ın paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. Müzisyen ve Youtuber Oğuzhan Uğur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ulcay'ın rektör seçimlerinde daha az oy almasına rağmen rektör olarak atanmasını hatırlatıp “Hocam, hak yemekle ilgili de bir tivit atar mısınız” diye tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da, Ulcay'a “Yok yaaa!? Bak seeen. Ne güzel dedin rektör bey amca. Yani “açlıktan fakirlikten geberirken sakın sesiniz çıkmasın, kimseye çaktırmadan napıyorsanız yapın” mı diyor? Rektör ha bunu diyen! Yarıştığı adaya kaybedip, seçilemedigi halde kararname ile atanan rektör bey amca…” diye seslenerek tepkisini dile getirdi.