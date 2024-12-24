Gelir İdaresi Başkanlığı 'SMS' ile duyurdu: 1 Ocak'tan sonra resmen tarih oluyor

Yayınlanma: 24.12.2024 - 15:45

Güncelleme: 24.12.2024 - 15:45

Gelir İdaresi Başkanlığı yurttaşlara SMS göndererek 1 Ocak 2025 tarihinde 'yurt dışı çıkış harçlarının' tarih olacağını hatırlattı.

Yeni yıldan itibaren, havalimanlarında fiziksel harç pulu alınması tarih olacak.

Yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar, harç ücretini online ödeme yöntemleriyle ödeyebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu değişiklikle ilgili olarak vatandaşlara SMS gönderdi.

SİSTEM TAMAMEN DEĞİŞİYOR

1 Ocak 2025’ten itibaren yurt dışı çıkış harcı, havalimanlarındaki harç pulu işlemiyle ödenmeyecek. Bunun yerine, harç ücreti, 'dijital.gib.gov.tr' adresindeki Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulaması üzerinden, yetkili bankaların online kanallarından, PTT, havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiosklardan ya da vergi dairelerinden ödenebilecek.

Bugün itibariyle yurt dışı çıkış harcı 500 TL olarak belirlenmiş durumda.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan gönderilen SMS:

"Değerli mükellefimiz,

1/1/2025 tarihinden itibaren yurt dışına çıkış harcının, harç pulu alınarak ödenmesi uygulaması sona eriyor.

Yurt dışına çıkış harcını dijital.gib.gov.tr adresindeki Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulamasından, yetkili bankaların online kanallarından, PTT, havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiokslardan ve vergi dairelerinden ödeyebilirsiniz.

İyi günler dileriz.

Gelir İdaresi Başkanlığı B001."