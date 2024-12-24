Gelir İdaresi Başkanlığı 'SMS' ile duyurdu: 1 Ocak'tan sonra resmen tarih oluyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Ocak 2025 itibariyle yurt dışı çıkış harcındaki değişiklikle ilgili yurttaşlara SMS gönderdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı 'SMS' ile duyurdu: 1 Ocak'tan sonra resmen tarih oluyor
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 15:45

Gelir İdaresi Başkanlığı yurttaşlara SMS göndererek 1 Ocak 2025 tarihinde 'yurt dışı çıkış harçlarının' tarih olacağını hatırlattı.

Yeni yıldan itibaren, havalimanlarında fiziksel harç pulu alınması tarih olacak. 

Yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar, harç ücretini online ödeme yöntemleriyle ödeyebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu değişiklikle ilgili olarak vatandaşlara SMS gönderdi. 

SİSTEM TAMAMEN DEĞİŞİYOR

1 Ocak 2025’ten itibaren yurt dışı çıkış harcı, havalimanlarındaki harç pulu işlemiyle ödenmeyecek. Bunun yerine, harç ücreti, 'dijital.gib.gov.tr' adresindeki Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulaması üzerinden, yetkili bankaların online kanallarından, PTT, havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiosklardan ya da vergi dairelerinden ödenebilecek. 

Bugün itibariyle yurt dışı çıkış harcı 500 TL olarak belirlenmiş durumda.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan gönderilen SMS:

"Değerli mükellefimiz,

1/1/2025 tarihinden itibaren yurt dışına çıkış harcının, harç pulu alınarak ödenmesi uygulaması sona eriyor.

Yurt dışına çıkış harcını dijital.gib.gov.tr adresindeki Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulamasından, yetkili bankaların online kanallarından, PTT, havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiokslardan ve vergi dairelerinden ödeyebilirsiniz.

İyi günler dileriz.

Gelir İdaresi Başkanlığı B001."


Etiketler: #Gelir İdaresi Başkanlığı #SMS

İlgili Haberler

E-Devlet paralı mı oluyor? Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi

E-Devlet paralı mı oluyor? Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Elden ödemelerde ceza verilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Elden ödemelerde ceza verilecek
Oyuncaklardan ÖTV alınacak mı: Gelir İdaresi Başkanlığı açıklama yaptı

Oyuncaklardan ÖTV alınacak mı: Gelir İdaresi Başkanlığı açıklama yaptı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler