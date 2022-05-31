Geliri enflasyon karşısında eriyen yurttaş borçlanarak ayakta duruyor

31 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Uygulanan ekonomik politikalar bir yandan zamları körüklerken diğer yandan borç sarmalını derinleştiriyor. Gelirleri ve tasarrufları enflasyon karşısında eriyen yurttaş, zorunlu harcama ve borç ödemelerini çevirebilmek için hızla yeni borç alıyor. Bankaların mayıs ayında bir haftalık borç artışı 6.2 milyar lira oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporu Türkiye’nin borçluluk durumunu rakamlarla ortaya koyuyor. Raporda yer alan değerlendirmeler şöyle:

- Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı borcu takiptekiler de dahil 20 Mayıs itibarıyla 1 trilyon 144 milyar liraya yükseldi.

- Bankalara tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunanların sayısı 35 milyon 873 bin kişiye çıktı. Bankalara borçlu yurttaş sayısı yılın ilk üç aylık döneminde 970 bin kişi arttı.

ÇEKLER KARŞILIKSIZ

- Ocak-nisan döneminde toplam 42 bin 127 çek bankalara ibrazında karşılıksız çıktı. Karşılıksız çeklerin parasal tutarı ise 5.5 milyar liraya ulaştı.

- İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 542 bin adet artarak 27 Mayıs itibarıyla 23 milyon 526 bine çıktı.

- Türkiye’nin kısa vadeli dış borçları da yükselişini sürdürüyor. Kısa vadeli dış borçlar 132.3 milyar dolara yükseldi.

- 12 aylık dönemde ödenmesi gereken dış borç miktarı 181.4 milyar dolara yükseldi. Cari işlemler açığının da 40 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

- Merkez Bankası’nın Türkiye’deki bankalar ile Katar, Çin, BAE gibi ülkelerden aldığı swap borçları 64.7 milyar dolara yükselirken net rezerv 2.9 milyar dolar daha azaldı.

- Kur korumalı mevduatların (KKM) ilk üç ayda kamuya olan toplam maliyeti 30 milyar lirayı aştı.