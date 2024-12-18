Gelişen ülke para birimlerinde rekor düşüş: TL, Real ve Rupi zorda!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:59

Güncelleme: 18.12.2024 - 09:59

Yatırımcıların yılın son Fed faiz kararı öncesinde dolarda pozisyon alması, gelişen ülke para birimlerinde sert hareketlere yol açtı.

BREZİLYA VE HİNDİSTAN'DA TARİHİ DÜŞÜŞLER

Brezilya Merkez Bankası, döviz piyasalarına iki kez müdahale ederek reali desteklemeye çalışsa da para birimi rekor düşük seviyelere geriledi. Hint rupisi de dolar karşısında tarihi dip seviyesini yenileyerek dikkat çekti.

TÜRK LİRASI 35 SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Para birimlerindeki bu sert dalgalanma Türk lirasına da yansıdı. Dolar/TL kuru, ilk kez 35 seviyesini gördü.

GÜNEY AFRİKA VE DOĞU AVRUPA PARA BİRİMLERİ BASKI ALTINDA

Risk iştahını yansıtan Güney Afrika randı, doların yükselmesiyle yüzde 1,3 değer kaybederek gelişen para birimleri arasında en kötü performansı sergiledi. Doğu Avrupa para birimleri de bu baskıdan etkilendi. Macar forinti, Euro ve dolar karşısında değer kaybını sürdürdü.

FED KARARI VE PİYASA BEKLENTİLERİ

ABD'den gelen güçlü perakende satış verileri, Fed'in çeyrek puan faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırırken, BofA stratejistleri, Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin bir tutum sergileyebileceğini belirtti.

BREZİLYA'DA MALİ ENDİŞELER ARTIYOR

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın daha fazla harcama kesintisine sıcak bakmadığı yönündeki açıklamaları, ülkenin mali dengesi konusundaki endişeleri derinleştirdi. Credit Agricole'den Olga Yangol, "Başkanın güvenilir bir harcama konsolidasyonu planına bağlı kalmaması nedeniyle piyasa kaosa teslim oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

LATİN AMERİKA'DA BASKI SÜRÜYOR

Brezilya realinin yanı sıra Meksika pezosunun da baskı altında olduğu gözlemlendi. Latin Amerika genelindeki mali belirsizlikler, bölgedeki para birimleri üzerinde ek bir baskı unsuru oluşturdu.