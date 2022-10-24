Genç araçların fiyatlarındaki düşüş sürüyor

24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:39

E-ticaret platfomu sahibinden.com’da yayınlanan ilan verilerinden hazırlanan sahibindex Eylül Vasıta raporu yayınlandı. Rapora göre model yılı daha genç olan araçların satıcılar tarafından talep edilen fiyatlarında gözlemlenen düşüş Eylül ayında da devam etti. Model yılı 2019 ve sonrası olan araçların fiyatlarında eylül ayında da düşüş yaşandı ve son iki aylık dönemde toplam düşüş yüzde 2 oldu. Rapora göre genç araçların fiyatlarındaki düşüş, bu araçların yayından kaldırılan ilanlar içerisindeki oranının da artmasına neden oldu. 0-6 yaş aralığındaki otomobillerin tüm kategori içindeki payı, eylül ayında yüzde 24,6’dan yüzde 26,6’ya yükseldi. Yaşı daha büyük otomobillerin payı ise yüzde 75,4’ten yüzde 73,4’e düştü.

İLANLARIN YÜZDE 29’U YÜZ BİN KİLOMETRE ALTINDAKİ ARAÇLARDAN OLUŞTU

Rapora göre; ayın en çok ilan verilen kategorisi otomobil oldu. Sıralama; Minivan & Panelvan, Motosiklet, Arazi/ SUV & Pick-up ve Ticari Araçlar kategorisi ile devam etti. Marka & Model sıralamasının lideri Renault – Clio oldu. Sıralama, Volkswagen Passat, Renault – Megane, Opel – Astra ve Ford Focus ile devam etti. Arazi/ SUV & Pick-up kategorisinin marka sıralaması ise Nissan, Volkswagen, Peugeot, Hyundai ve Land Rover oldu.

Şirketin raporuna göre, ağustos ayında en çok beyaz, gri, siyah, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve model yılı 2016 olan araçların ilanı yayınlandı.

Tüm ilanların yüzde 29’unu yüz bin kilometre altındaki araç ilanları oluşturdu.

Fiyatlara baktığımızda ise 250.0001- 500.000 TL aralığı yüzde 39 ile en çok ilan yayınlanan fiyat aralığı oldu.



