Genel kartlı ödeme endeksi arttı
Genel kartlı ödeme endeksi ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre reel bazda yüzde 23.3 artış gösterdi.
Bankalararası Kart Merkezi(BKM) tarafından kartlı ödemeler sektörünün ve hane halkı ödemelerinin gözlemlenebilmesi için oluşturulan "Kartlı Ödemeler Endeksi" ekim ayı verileri yayımlandı.
Toplam kartlı ödeme cirosu üzerinden hesaplanan reel bazlı genel kartlı ödeme endeksi geçen ay 213,6 puan oldu. Böylece geçen yılın aynı ayındaki 173,3 puana göre yüzde 23,3 artış yaşandı.
Nominal bazlı olarak hesapanan genel kartlı ödeme endeksi ise yüzde 128,7 artışla 892,5 puana çıktı. Geçen yıl aynı ayda endeks 390,3 puan seviyesinde bulunuyordu.
Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksi
BES, kamu ve vergi hariç tutularak hesaplanan yurt içi bireysellerin kartlı ödeme endeksi Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 26,1 artarak 187,3 puana ulaştı. Geçen yılın aynı ayında endeks 148,5 puan seviyesindeydi.
Aynı ayda nominal bazda hanehalkı kartlı ödeme endeksi yüzde 133,9 artışla 782,5 puana geldi. Endeks geçen yıl aynı ayda 334,5 puanda bulunuyordu.
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