Genelgeye karşın bir yılda kamudaki toplam 120 bin araçtan sadece 135’i satılabildi: ‘Binde biri’ gitti

Geçen yıl mayıs ayında yayınlanan tasarruf genelgesine göre mevcut taşıtlar ivedilikle gözden geçirilecek, ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecekti. İhtiyaç fazlası taşıtlar ise tasfiye edilmek ya da ihtiyacı olan kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilecekti. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakırlıoğlu, bugüne kadar kaç tane kamu aracının satışa çıkarıldığı, satılan araçlardan ne kadar gelir elde edildiği hakkında bilgi istedi.

TEŞEKKÜRLE BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yanıtına, milletvekillerinin diğer soru önergelerinde olduğu gibi yine önerge için teşekkür ederek başladı. Şimşek, kamu kurum ve kuruluşlarınca satışı talep edilen ve önümüzdeki dönem ihaleye çıkarılması planlanan taşıt sayısının bin 79 adet olduğunu bildirdi. Nisan ayı sonu itibariyle 298 adet kamu aracının satışa çıkarıldığını belirten Şimşek, “İhalesi tamamlanarak satışı ve devri gerçekleştirilen taşıt sayısı 135 adettir” dedi. Şimşek, satılan araçlardan elde edilen gelirin genel bütçeye veya ilgili kamu kurum ve kuruluşu bütçelerine gelir kaydedildiğini bildirdi.

GÖSTERMELİK TASARRUF

Yanıtı değerlendiren CHP’li Bakırlıoğlu, satılan araç sayısının azlığına işaret ederek, şunları söyledi:

“Kamudaki 120 bini aşkın araçtan sadece 135’i satılmış. Planlanan sayı ise sorumuz üzerine 1079 olarak açıklanmıştı. O zaman bu rakamı da az bulduğumuzu ifade etmiştik. Planlanan 1079, satışa çıkan 298, satılan 135. Bunlar çok küçük rakamlar. Kamuoyuna ‘tasarruf ediyoruz’ diye açıklamalar yapıldı. Ancak eldeki resmi veriler, bu tasarrufun göstermelik olduğunu ortaya koyuyor. 120 bin araçtan sadece 135’i satılmış. Bu rakam, ancak binde biri.”

Bakırlıoğlu, bütçeye göre bu yıl kamuya 3 bin 423 adet araç alınacağını, geçen yıl bu sayının 3 bin 59 olduğuna dikkat çekti. 364 tane daha fazla araç alınacağını dile getiren Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Şu anda kamudaki toplam araç sayısı yaklaşık 120 bin. Yani rakamlara baktığımızda araç sayısının artmaya devam ettiğini görüyoruz. Oysa tasarruf tedbirlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarınca 3 yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecekti. Ancak, savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçları acil ve zorunlu hallerde edinilebilecekti. Yani iktidar kendi genelgesine açıkça uymuyor.”

Bakırlıoğlu, iktidarın, ekonomik krizin çözümünü hep yurttaşın cebinde aradığını vurguladı. Her fırsatta yurttaştan fedakârlık, sabır ve zaman istendiğine işaret eden Bakırlıoğlu, “Ancak enflasyonla mücadele sadece yurttaşla olmaz. Devletin de fedakârlık göstermesi gerekiyor. Son model makam araçlarına binip, yurttaşa ‘milletimizden sabır, fedakârlık ve dirayet bekliyoruz’ deniliyor. Millet de artık sizden fedakârlık bekliyor. Vazgeçin şu son model makam araçlarınızdan” dedi.

ÖNCE LÜKSLERDEN BAŞLAYIN!

Bakırlıoğlu, yanıtta, araç satışlardan ne kadar gelir elde edildiğinin açıklanmadığına da dikkat çekerek, “Satıştaki araçları incelediğimizde çoğu aracın çok yüksek kilometreli, kullanım ömrünün sonuna yaklaşmış araçlar olduğunu gördük. Kamuda gerçekten bir tasarruf hedefleniyorsa önce lüks makam araçlarının, lüks harcamaların, israfın ve ayrıcalıklı giderlerin tümüyle gözden geçirilmesi gerekiyor. 135 araç satıldı diye kamuoyuna ‘tasarruf yapıyoruz’ denemez. Bu açıkça bir kandırmacadır, göz boyamadır. İktidar, yurttaşın aklıyla alay ediyor” diye konuştu.