Güney Kore elektrikli sedan modelini tanıttı
Güney Kore'nin otomotiv üretici şirketi bugün Ioniq 6 isimli ilk elektrikli sedan modelini tanıttı. Şirket, yeni araç sayesinde Tesla'nın hakim olduğu elektrikli araç (EV) piyasasında pazar payını arttırmayı amaçlıyor.
Loniq 6, Hyundai Motor, kardeş şirketi Kia Corp ve premium segment Genesis'i de bünyesinde bulunduran Hyundai Motor Group'un 2030 yılına kadar tanıtmayı planladığı 31 elektrikli araç modelinden biri. Hyundai Motor Group, bu araçlar ile küresel elektrikli araç piyasasının yüzde 12'sini kontrol altına almayı hedefliyor.
TESLA İLE REKABET EDECEK
Hyundai'nin tanıttığı sedan model araç, şirketin elektrikli araç yelpazesini mevcut crossover ve SUV modellerinin de ötesinde genişletecek ve Tesla'nın en çok satan sedan aracı olan Model-3 ile rekabet edecek.
Sektörü takip eden SNE araştırma şirketine göre Hyundai ve Kia halihazırda toplam yüzde 13.5 piyasa payı ile piyasanın yüzde 22'sini kontrol altında tutan Tesla'nın ardından dünyanın en büyük ikinci elektrikli araç tedarikçisi konumunda bulunuyor.
Ioniq 6 modelinin, Güney Kore'de 55 milyon won (41,949.51 dolar) ile 65 milyon won arasında fiyatlandırılacağı belirtildi.
Hyundai tarafından yapılan açıklamada aracın, Ioniq 5 isimli crossover modelinin menzilinden yüzde 30 daha fazla olarak yaklaşık 610 km'lik sürüş menzili olacağı belirtti.
Aracın saatte 53 kilowatt (kWh) ve saatte 77.4 kWh olmak üzere iki tip batarya seçeneği olacağını belirten Hyundai, üretime Güney Kore'de bulunan Asan tesisinde yılın ilerleyen aylarında başlanacağını açıkladı.
Açıklamada aracın bu yıl Güney Kore'de, gelecek yılın ilk çeyrek döneminde de ABD'de piyasa sürülmesinin beklendiği ifadesi yer aldı.
Video Haberler
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- Satır arasındaki ayrıntıya dikkat çekti
- '36 yerinden bıçaklanmış'