Güney Kore elektrikli sedan modelini tanıttı

15 Temmuz 2022 Cuma, 00:00

Loniq 6, Hyundai Motor, kardeş şirketi Kia Corp ve premium segment Genesis'i de bünyesinde bulunduran Hyundai Motor Group'un 2030 yılına kadar tanıtmayı planladığı 31 elektrikli araç modelinden biri. Hyundai Motor Group, bu araçlar ile küresel elektrikli araç piyasasının yüzde 12'sini kontrol altına almayı hedefliyor.

TESLA İLE REKABET EDECEK

Hyundai'nin tanıttığı sedan model araç, şirketin elektrikli araç yelpazesini mevcut crossover ve SUV modellerinin de ötesinde genişletecek ve Tesla'nın en çok satan sedan aracı olan Model-3 ile rekabet edecek.

Sektörü takip eden SNE araştırma şirketine göre Hyundai ve Kia halihazırda toplam yüzde 13.5 piyasa payı ile piyasanın yüzde 22'sini kontrol altında tutan Tesla'nın ardından dünyanın en büyük ikinci elektrikli araç tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Ioniq 6 modelinin, Güney Kore'de 55 milyon won (41,949.51 dolar) ile 65 milyon won arasında fiyatlandırılacağı belirtildi.

Hyundai tarafından yapılan açıklamada aracın, Ioniq 5 isimli crossover modelinin menzilinden yüzde 30 daha fazla olarak yaklaşık 610 km'lik sürüş menzili olacağı belirtti.

Aracın saatte 53 kilowatt (kWh) ve saatte 77.4 kWh olmak üzere iki tip batarya seçeneği olacağını belirten Hyundai, üretime Güney Kore'de bulunan Asan tesisinde yılın ilerleyen aylarında başlanacağını açıkladı.

Açıklamada aracın bu yıl Güney Kore'de, gelecek yılın ilk çeyrek döneminde de ABD'de piyasa sürülmesinin beklendiği ifadesi yer aldı.