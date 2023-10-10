General Motors fabrikalarında grev kararı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:20

Güncelleme: 10.10.2023 - 11:20

Kanada’daki işçi sendikası Unifor, ücret ve emekli maaşlarının yükseltilmesi için yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılamamasının ardından General Motors’a ait üç tesiste grev başlatacağını açıkladı.

Yaklaşık 4 bin 300 GM çalışanını temsil eden Unifor, Oshawa montaj tesisi, St Catharines güç aktarma tesisi ve Woodstock parça dağıtım merkezinde greve gideceğini açıkladı.

Unifor Başkanı Lana Payne yaptığı açıklamada, “Şirket; sosyal güvenlik, emeklilere gelir destekleri ve geçici işçilerin tam zamanlı pozisyonlara geçişine yönelik somut adımlar atmamaya devam ediyor” dedi.

GM, Unifor ile görüşmelerin devam edeceğini açıkladı.

FORD GEÇEN AY MAAŞLARDA ARTIŞI KABUL ETTİ



Unifor’un yanı sıra diğer sendikalar, ABD’li üç büyük araç üreticisi Ford, General Motors ve Chrysler’ın sahibi Stellantis’in Kanada ve ABD’deki bazı kritik tesislerinde grev düzenliyorlar.

Detroit Üçlüsü olarak adlandırılan üreticilerin Kanada’daki faaliyetleri, ABD’dekilere kıyasla çok daha küçük ancak her birinin Kanada’da önemli fabrikaları bulunuyor.

Ford geçen ay grev tehdidinde bulunan Kanadalı sendika ile üç yıllık anlaşma yapmış, maaşlarda yüzde 25’e varan artış yapmayı kabul etmişti.