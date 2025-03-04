Generali, Referans Sigorta’ya dönüştü

Yayınlanma: 04.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.03.2025 - 04:00

Referans Sigorta Genel Müdürü Oğuz Karahançer, hedefin üç yılda en büyük 10 şirket arasında yer almak olduğunu, bunun için yüzde 3 pazar payı gerektiğini söyledi.

Karahançer, bu payın halen yüzde 0.14 olduğunun anımsatılması üzerine ise güçlü sermaye yapılarıyla hedefe rahat ulaşacaklarını vurguladı.

Sigortalı sayısını artırmak için çalışacaklarını belirten Karahançer, farklılıkları ile rekabette önce çıkacaklarını söyledi.

Bugün 700 olan acente sayısı da yıl sonuna kadar 3 bine ulaşacak.