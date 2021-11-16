Getir, n11.com hissedarı olmak üzere Rekabet’e başvurdu

16 Kasım 2021 Salı, 11:46

Rekabet Kurumu'nda yer alan bilgiye göre, Getir Perakende Lojistik AŞ, sermaye artırımı yoluyla Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim AŞ’de (n11.com) hissedar olmak üzere Rekabet Kurumu’na başvurdu.

Online sipariş uygulaması Getir, geçtiğimiz aylarda alışveriş platformu n11.com'un hisselerini kısmi satın alma işlemleri için inceleme sürecini başlatmıştı.

Türkiye'deki en büyük yatırımı yapacak olan Getir, Avrupa'da hizmet verdiği ülke sayısını 7'ye çıkardı.

Getir, Haziran ayında aldığı 555 milyon dolarlık yatırımla 7,5 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı.