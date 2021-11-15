Şok Market'ten Getir'e satış adımı

15 Kasım 2021 Pazartesi, 07:18

Yıldız Holding bünyesindeki Şok Marketler'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Getir'in Yıldız Holding ve iştiraklerinin bir kısım azınlık paylarını almak üzere niyet mektubu imzaladığı kaydedildi.



Şok Marketler geçen hafta, büyük bölümü haftanın son üç gününde olmak üzere yüzde 18.8 prim yaparak 13.82 liradan kapandı.

HIZLANDIRMAYI AMAÇLADI



Getir ayrıca e-ticaret platformu n11.com'da hisse alımı için düzenleyici kurumdan onay bekliyor. Getir'in kurucularından Nazım Salur, geçen haftaki açıklamalarında şirketin perakendecilik alanını hızlandırmayı amaçladığını ifade etmişti.