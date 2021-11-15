Şok Market'ten Getir'e satış adımı
Şok Marketler'in ana hissedarlarından Yıldız Holding, şirketin azınlık hisselerini hızlı teslimat şirketi Getir'e satmak için bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzaladı.
Yıldız Holding bünyesindeki Şok Marketler'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Getir'in Yıldız Holding ve iştiraklerinin bir kısım azınlık paylarını almak üzere niyet mektubu imzaladığı kaydedildi.
Şok Marketler geçen hafta, büyük bölümü haftanın son üç gününde olmak üzere yüzde 18.8 prim yaparak 13.82 liradan kapandı.
HIZLANDIRMAYI AMAÇLADI
Getir ayrıca e-ticaret platformu n11.com'da hisse alımı için düzenleyici kurumdan onay bekliyor. Getir'in kurucularından Nazım Salur, geçen haftaki açıklamalarında şirketin perakendecilik alanını hızlandırmayı amaçladığını ifade etmişti.
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