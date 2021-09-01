Getir'den n11 kararı: "Sözü kestik"
Getir Kurucusu Nazım Salur, Getir'in e-ticaret platformu n11'e stratejik yatırım yapacağını duyurdu.
7,5 milyar doların üzerinde değerlemeye sahip olan online teslimat uygulaması Getir, e-ticaret platformu n11.com'a yatırım yapacak.
Getir'in kurucusu Nazım Salur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Getir n11.com'a stratejik yatırım yapacak. Öngörüşmeler tamam. Sözü kestik darısı nikaha" ifadelerini kullandı.
Geçen hafta Getir'in araç kiralama platformu Moov'un yüzde 75 hissesini satın almak için Çelik Motor ile anlaştığı açıklanmıştı.
Getir, bu yıl yurtdışında da yatırım atağına kalkmış ve Avrupa'da 7 ülkede faaliyete geçmişti. Şirket, ayrıca Galatasaray ile Tottenham Hotspur'a sponsor olmuştu.
E-ticaret platformu n11.com ise Doğuş Grubu ile Güney Koreli SK Group’un ortaklığında Mart 2013’te kurulmuştu.
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