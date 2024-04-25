Getir, n11'i satmayı düşünüyor

Reuters, uzun süredir mali yapılanmalarla boğuşan Getir'in, online alışveriş platformu n11'i satmayı düşündüğünü duyurdu.

Reuters
Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:33
Getir, n11'i satmayı düşünüyor
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Getir, COVID-19 salgını sırasında hızla büyüdü, yüksek profilli yatırımcıları kendine çekti ve iki yıl önce Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstererek 12 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı.

Ancak salgının sona ermesi ve insanların fiziki alışverişe dönmesiyle birlikte yüksek kar marjları düştü ve bu pazarlara yapılan yatırımlardan kaynaklanan maliyetlerin karşılanması zorlaştı.

"TARTIŞILAN BİRÇOK SEÇENEK VAR"

Reuters'a konuşan bir kaynak, "Yatırımcılarla tartışılan birçok seçenek var. Tartışılan her seçeneğin gerçekleşeceğini söyleyemeyiz. Bunlardan biri n11'in satış seçeneği" dedi.

Getir yöneticileri ise konu hakkında yorum yapmadı.

Getir, 2022 yılında enflasyon baskıları nedeniyle Türkiye'deki çalışanlarının yüzde 14'ünü işten çıkardı. Bir yıl sonra Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz pazarlarından çekildiğini duyurarak faaliyetlerini Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD ile sınırladı.

"GETİR VE N11 OFİSLERİ BİRLEŞTİRİLDİ"

Reuters'e konuşan ikinci kaynak ise, "Bir çıkış yolu aranıyor. Seçenekler değerlendiriliyor ve n11 de bunlardan biri" dedi ve sonuçta hangi kararın verileceğinin belirsiz olduğunu ekledi.

Getir, 2022'nin başında n11'e ortak oldu ve kalan hisseleri Doğuş Grubu ve Güney Koreli SK Planet'ten satın aldı.

Bir diğer kaynak ise, "N11 için sonradan satış planlanabilir veya operasyon bu şekilde devam edebilir" yorumunda bulundu.


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