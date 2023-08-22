Getir'den küresel işgücünü azaltma kararı: 2500 kişiyi işten çıkaracak

Yayınlanma: 22.08.2023 - 14:07

Güncelleme: 22.08.2023 - 14:58

Hızlı teslimat şirketi Getir, dünya genelinde yapmayı planladığı yeniden yapılanma kapsamında, toplam 23 bin çalışanının yüzde 10.9'unu, yani 2,500'ünü işten çıkaracağını açıkladı.

Getir Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

Şirket, temmuz sonundaki açıklamasında İtalyan, İspanyol ve Portekiz pazarlarından çıkacağını açıklamıştı.

Küresel hızlı teslimat sektörüne öncülük eden Getir'e benzeyen şirketlerin sayısı koronavirüs salgını sırasında arttı. Ancak daha sonra bu şirketler tüketicilerin tekrar fiziki mağazalardan alışveriş yapmaya yönelmelerinden zarar gördü.

Öte yandan Getir'den yapılan açıklamada haber doğrulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu zor kararı, süreçten etkilenen tüm çalışanlarımız için, Getir’in iyi ve adil olma ilkesine sadık kalarak, en doğru şekilde ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına tam uyum içinde uygulayacağız. Özverili çalışmaları ve şirketimize yaptıkları önemli katkılar için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."