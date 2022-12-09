Getir'den tarihi hamle: Rakibi Gorillas'ı 1.2 milyar dolara satın aldı
Türk market alışverişi platformu Getir, Avrupa’daki faaliyetlerini büyütmek için Alman rakibi Gorillas’ı 1.2 milyar dolara satın aldı.
Türk hızlı teslimat girişimi Getir, Alman rakibi Gorillas’ı satın alma anlaşmasını imzaladı.
Satın almayla 2 şirketin toplam değeri 10 milyar dolara ulaştı.
Financial Times'ta yer alan haberde anlaşmanın pandemi döneminde start-up finansmanındaki patlamanın Avupa'nın 2 büyük kazananı olan Getir ve Gorillas'ı bir araya getirdiği, 2 şirketin 2020'den beri girişim sermayesi fonlarından 3 milyar dolardan fazla yatırım aldığı belirtildi.
Uygulama üzerinden market hizmeti sunan pek çok start-up şirketi kapanırken Getir ile birlikte ABD merkezli Gopuff ve Almanya merkezli Flink sektörün büyük oyuncuları olarak kaldı.
Varılan anlaşma sonrası 2020 yılında Gorillas'ın kurucularından biri olan Kağan Sümer'in şirketten ayrılması bekleniyor.
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