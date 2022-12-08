İspanya’da Luis Enrique ile yollar ayrıldı, yerine Luis de la Fuente getirildi
İspanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Luis Enrique'nin yerine Luis de la Fuente'nin getirildiğini açıkladı.
İspanya Futbol Federasyonu bir açıklama yayımlayarak milli takım teknik direktörü Luis Enrique ile yolların ayrıldığını duyurdu.
İspanya Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “İspanya Futbol Federasyonu, Luis ve ekibinin yürüttüğü çalışmalarla milli takımın son yıllarda yakaladığı büyümeyi sürdürmek amacıyla yeni bir projenin başlaması gerektiğine dair raporunu federasyon başkanına sundu. Hem başkan Luis Rubiales hem de sportif direktör Jose Francisco Molina, kararı teknik direktöre iletti. Federasyon, Luis Enrique ve ekibine gelecekteki profesyonel projelerinde iyi şanslar diler” ifadelerine yer verildi.
Luis Enrique’nin teknik direktörlüğünü yaptığı İspanya Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu’nda Fas’a penaltılarla mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.
OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol— RFEF (@rfef) December 8, 2022
La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes
https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspaña pic.twitter.com/V3iIvR5EUx
İSPANYA'DA YENİ DÖNEM!
İspanya Milli Futbol Takımı'nda Luis Enrique'den boşalan teknik direktörlük görevine Luis de la Fuente getirildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, milli takım teknik direktörlüğü için 61 yaşındaki Luis de la Fuente ile anlaşma sağlandığı belirtildi. İspanyol çalıştırıcının, yönetim kurulu onayının ardından 12 Aralık Pazartesi günü basına tanıtılacağı kaydedildi.
Tecrübeli teknik direktör, 2013'ten bu yana milli takımın alt yaş kategorilerinde görev aldı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli takıma gümüş madalya kazandıran Luis de la Fuente, 2015'te 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, 2019'da ise 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı şampiyonluğa taşıdı.
2022 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden İspanya Milli Takımı'nda teknik direktör Luis Enrique ile yollar ayrılmıştı.
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