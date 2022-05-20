Getir’in Amsterdam’da yeni depo açması yasaklandı: Şehrin dokusunu zedeliyor
Dünyanın dört bir yanına yayılan yerli paket servis uygulaması Getir’in Amsterdam’da yeni depo açması yasaklandı.
Geçtiğimiz haftalarda Amsterdam’daki bir deposunun ‘şehrin esteğini bozması’ nedeniyle Hollanda’da eleştirilerin hedefi olan Getir, birkaç gün önce Amsterdam şehir merkezindeki bir deposunu adeta bir sanat galerisine çevirmişti. Ancak bu değişime rağmen Getir’in Amsterdam’daki faaliyetleri geçici olarak kısıtlandı.
Webtekno.com'un haberine göre, Getir’in Hollanda kolunu yöneten Florian Brunsting, Linkedin hesabından paylaştığı bir gönderisinde Getir’in Amsterdam’daki faaliyetlerinin bazılarının geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Brunsting bu yaptırım haksız olduğunu ve direkt olarak Getir markasını hedef aldığını açıkladı.
“ŞEHRİN DOKUSUNU BOZUYOR"
Hollandalı Ekonomist Walther Ploos van Amstel’in blogunda aktardığı bilgilere göre Amsterdam belediyesi, Getir’in elektrikli bisikletlerinin arkasındaki çantaların çok büyük olması, reklamların rahatsız edici derecede çok olması ve depoların şehrin geneline aykırı olması nedeniyle “şehrin dokusunu bozduğu” için Amsterdam şehrinde kısmı olarak yasaklandı. Bu yasaklamaya göre şirket, şehirde yoğun olan bölgelere, süpermarketlerin, pizza zincirlerinin ve tramvayların olduğu yerlere depo kuramayacak.
ŞİRKETİN HOLLANDA DİREKTÖRÜ ELEŞTİRDİ
Şirketin Hollanda direktörü olan Florian Brunstng ise Linkedin hesabından yaptığı açıklamada 1 yıldan kısa sürede Amsterdam’da 200.000 kullanıcıya ve 1 milyon teslimat sayısına ulaşan Getir’in bugüne dek böyle bir şikâyet almadığını açıkladı. Her yeni şirket gibi hata yapabileceklerini ve hatalarından ders çıkardıklarını belirten Brunsting, bu yaptırımların süpermarketlere ve fastfood zincirlerine uygulanmamasını eleştirdi.
Şirketin Hollanda direktörüne göre yapılan bu hamle direkt olarak Getir’i ve diğer paket servis sistemlerini hedef alıyordu ve bu yaptırımlara göre Amterdam belediyesi, halkın istediği paket servis hizmetini seçmesine engel oluyordu.
GETİR’E ÖZEL DEĞİL
Amsterdamlı yetkililer ise yaptıkları açıklamada bu yasakların sadece Getir’e özel olmadığını ve tüm paket servis markalarının bu yasaklara ve kurallara uyması gerektiğini açıkladı.
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