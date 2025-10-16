Gıda enflasyonunda zirve: Yumurtanın fiyatı 240 TL!

TÜİK verilerine göre eylül ayında enflasyon yüzde 3,23 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon yüzde 33,29’a yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beklenenden yüksek enflasyonun arkasında gıda fiyatlarındaki artışı gösterirken, ilkbaharda yaşanan don felaketi ve yaz kuraklığına işaret etti.

Gıda enflasyonu ise eylülde yüzde 4,7 olarak kaydedildi; yıllık bazda yüzde 33,1’den yüzde 35,8’e yükseldi. Bu artıştan en fazla etkilenen ürün yumurta oldu.

YUMURTA FİYATLARI 240 LİRAYA ÇIKTI

Eylül ayında fiyatı en çok yükselen gıda ürünü yüzde 19,84 artışla yumurta oldu. Yaz aylarında 5-6 TL bandında seyreden yumurta fiyatları, eylülde ortalama 8 TL’ye ulaştı.

Ağustosta bir koli yumurta 200 TL civarındayken, eylülde fiyat 240 TL’ye çıktı. Sektör temsilcileri, fiyat artışında mevsimselliğin etkili olduğunu ve yükselişi beş ana sebebe bağladıklarını belirtti.

MEVSİMSEL ETKİLER FİYATLARA YANSIYOR

Kocaeli Gebze’de 4 bin tavuk ile yumurta üreten bir üretici, “Yaz aylarında aşırı sıcaklar nedeniyle yumurta tüketimi düşüyor. Ancak sonbahar ve okula dönüşle talep artıyor” diyerek tüketim yoğunluğunu vurguladı.

Üreticiler, son yıllarda yaz aylarında aşırı sıcakların ürün ömrünü kısalttığını, havalar soğudukça yumurtayı hemen elden çıkarma zorunluluğunun kalktığını belirtiyor. Kışa yaklaşırken salma tavukçuluğun yavaşlaması, yem maliyetlerini artırıyor.

Soğuk hava koşullarının kümes ısıtma giderlerini de yükselttiğini ifade eden üreticiler, tüm bu mevsimsel etkilerin fiyatlara yansıdığını aktarıyor.

Ayrıca sonbaharda olası kuş gribi vakaları da dikkatle takip ediliyor. Geçen yıl yaklaşık 20 milyon kanatlı hayvan itlaf edilmişti. Bu yıl ağustos sonunda Afyon’da yılın ilk kuş gribi vakası tespit edilmişti ve arzda olası bir azalma riski gündemde.