‘Gıda fiyatları krizi’ raporuna göre ev kadınları sadece temel gıda alıyor

09 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) hazırladığı, “Gıda fiyatları krizi” raporu Türkiye’de yaşanan gıda krizinin geldiği noktayı ortaya koydu. Rapora göre, ev kadınlarının yüzde 42’si taneyle ve gramla alışveriş yapıyor, öğün atlamak zorunda kalanların oranı ise yüzde 13’ye ulaştı. Ev kadınlarının yüzde 62’si temel gıda ürünleri dışında gıda alışverişi yapmayı kesti.

İPA’nın raporunda dikkat çeken başlıklar şöyle:

Türkiye’de yaşanan gıda krizi son 30 yılın tarihi zirvesine ulaştı. İstanbul’da derin yoksulluk her geçen gün arttı. Katılımcıların yüzde 65.9’u değişen ekonomik koşullar nedeniyle gıda alışverişlerinde miktarı azalttı. Yüzde 56.8’i alışveriş yaparken ürünlerin fiyatına dikkat ederken İstanbullu yurttaşların sadece yüzde 14.8’i gıda alışverişinde ilk olarak ürünün kalitesine bakıyor.

KAHVALTILIK ÜRÜNLER KRİZ KISKACINDA

Ev kadınlarının yüzde 62’si temel gıda ürünleri dışında gıda alışverişi yapmayı kesti.

Ayrıca, kadınların yüzde 42’si taneyle ve gramla alışveriş yapmaya başladı. Özellikle son altı ayda her iki ev kadınından biri akşam pazarında “çıkma” diye nitelenen ve çürümeye yüz tutmuş ürünlere yöneldi.

Temel gıdaya erişim krizinin en görünür olduğu alan kahvaltılık ürünler. Son bir yılda ekonomik nedenlerle yeterli gıdaya erişemeyeceğine dair kaygı taşıyanların oranı yüzde 23, öğün atlamak zorunda kalanların oranı yüzde 13’ye ulaştı.