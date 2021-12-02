Gıda fiyatları son 10 yılın zirvesinde

02 Aralık 2021 Perşembe, 13:07

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Ekim ayındaki revize edilmiş 132.8 seviyesinden Kasım ayında 134.4'e çıktı.

Ekim gıda fiyatları endeksi daha önce 133.2 olarak açıklanmıştı.

Dünya gıda fiyatları Kasım'da, Haziran 2011'den beri en yüksek seviyesini gördü. Kasım'da fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27.3 yükseldi.

Tarımsal emtia fiyatları geçen yıl hasatta yaşanan kötüleşme ve güçlü talepten dolayı sert yükseldi.

YÜZDE 23.2 ARTIŞ



FAO hububat fiyatları endeksi, buğday fiyatlarının 10 yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesini görmesiyle Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3.1 yükselirken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.2 artış kaydetti.

ENDİŞELERDEN DESTEK BULDU



FAO, buğday fiyatlarının Avustralya'da mevsim normallerinin dışında seyreden yağışlar ve Rusya'daki ihracat önlemlerinde beklenen muhtemel değişikliklere dair endişelerden destek bulduğunu belirtti.

EN BÜYÜK AYLIK YÜKSELİŞ



Süt ürünleri fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 3.4 artarak en büyük aylık yükselişini kaydetti.

FAO, "Piyasalarda daralma bekleyen alıcıların temin etmeye yönelmesiyle tereyağı ve süt tozu için küresel ithalat talebi güçlü seyretti" ifadelerini kullandı.