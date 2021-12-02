ABD'den bir kripto para uyarısı daha
ABD’nin menkul kıymetlerden sorumlu düzenleyici kuruluşu Securities and Exchange Commission’ın (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para işlem platformlarının daha fazla denetlenmesine ilişkin çağrıda bulundu.
ABD'de düzenleyici kuruluş SEC'in Başkanı Gary Gensler, dijital para sektörüne aşırı önlem getirme çabaları dahilinde önceliklerine yeni bir ekleme yaparak, dijital varlık işlem platformlarının SEC’e kayıt olma gerekliliğini yineledi.
Gensler, SEC’in tokenların saklanması gibi zorlu konularda platformlarla çalışmaya açık olduğunu söyledi, ancak aynı zamanda firmaların SEC’in kurallarına uymamaları durumunda zorlayıcı tedbirlerle karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi.
''KAYIT ALTINA ALINMASI GEREK''
Bloomberg HT'de yer alan habere göre Gensler, kripto para şirketleri sponsorluğunda düzenlenen Dijital Varlık Uyumu ve Piyasa Bütünlüğü Zirvesi’nde eski SEC Başkanı Jay Clayton’ın sorularına verdiği yanıtta, “Bizimle çalışın. Bu şirketlerin, yatırımcıların korunması amacıyla kayıt altına alınması gerek.
KATI BİR TUTUM TAKINDI
Gensler, Nisan ayında SEC başkanlığına getirilmesinden bu yana, kripto paralar konusunda katı bir tutum takındı ve bu alanı sık sık finans sektörünün “Vahşi Batı”sı olarak tanımladı.
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