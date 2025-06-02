Gıda fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Mayıs ayı zam şampiyonu belli oldu!

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayımlanan Mayıs 2025 Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, 1-31 Mayıs döneminde aylık gıda enflasyonu yüzde 1,21 olarak hesaplandı.

MEYVE VE SEBZEDE FİYAT DEĞİŞİMLERİ ÖNE ÇIKTI

Mayıs ayında taze meyve ve sebze grubunda sivri biber, çarliston biber ve salatalık fiyatlarında düşüş yaşanırken; limon, kivi ve portakalda dikkat çekici artışlar görüldü.

KURU GIDADA VE SÜT ÜRÜNLERİNDE FARKLI SEYİR

Taze sebze-meyve dışındaki gruplarda en fazla fiyat artışı kuru kayısı, Antep fıstığı ve margarinde gözlemlendi. Aynı dönemde balık, yumurta ve ayran fiyatlarında düşüş tespit edildi.

DİĞER KURUMLARIN VERİLERİ NE DİYOR?

2 Haziran 2025 itibarıyla diğer kuruluşlarca hesaplanan gıda enflasyonu, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonuna göre yüzde 4,40, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi’ne (İTÜFE) göre yüzde 3,24 ve İTO Ücretliler Geçinme Endeksi’ne (ÜGE) göre ise -0,09 olarak belirlendi.

YILLIK GIDA ENFLASYONU FARKLI KAYNAKLARDA NASIL HESAPLANDI?

Mayıs 2025 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu TEPAV verilerine göre yüzde 30,6 olarak ölçüldü. Aynı dönemde TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 32,3, İTÜFE yüzde 40,5 ve ÜGE ise yüzde 35,8 seviyelerinde gerçekleşti.