Gıda fiyatlarındaki yükseliş durdurulamıyor: En çok hangi ürünler zamlandı?
Gıda fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. Mart ayında özellikle taze meyve ve sebzelerdeki fiyat dalgalanmaları dikkat çekerken bazı gıda ürünlerinde ise fiyat düşüşleri görüldü.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Mart 2024 Gıda Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Mart ayında gıda enflasyonu aylık bazda yüzde 3,25 olarak kaydedildi yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 29,5’e ulaştı.
Mart ayında taze meyve ve sebzeler arasında kıvırcık, beyaz lahana ve ıspanak fiyatları düşerken, limon, karnabahar ve patates fiyatlarında önemli artışlar gözlendi. Diğer gıda ürünlerinde ise kağıtlı şeker, kakaolu toz içecekler ve bitki çaylarında fiyat artışı oldu, pasta, hazır çorbalar ve kuru kayısıda ise düşüş yaşandı.
TÜRK-İŞ, İTO ve diğer veriler ışığında Mart 2025 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu, farklı endekslerde sırasıyla yüzde 40,6, yüzde 42,1 ve yüzde 42,4 olarak hesaplandı.
Etiketler: #TEPAV #gıda #gıda enflasyonu #zam
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