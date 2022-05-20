Gıda krizine The Economist’ten dikkat çeken kapak
The Economist dergisi kapağında Ukrayna-Rusya savaşı sonrası beklenen gıda krizine gönderme yaparak üzerinde kuru kafa simgeleri olan buğday başaklarına yer verdi.
The Economist'in yeni kapağı yayınlandı. Derginin kapağında Ukrayna-Rusya savaşı sonrası beklenen gıda krizine gönderme yapılarak buğday başaklarına yer verildi. Buğday başaklarının kuru kafa simgesi üzerinden temsil edilmesi ise dikkat çekti. Öte yandan The Economist dergisi Kovid-19 ortada yokken, salgın hastalıkları kapağına taşımıştı.
The Economist dergisi dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem oldu. Önceki yıllarda yaptıkları kapak fotoğrafları ile gelecekte olacak olayları tahmin eden dergi, yayınladığı kapakta gıda krizine dikkat çekerek buğday başaklarını kuru kafa olarak resmetti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterresi Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın tarım ürünlerinin fiyatlarının artmasına yol açtığını hatırlattı. Guterresi, savaşın ve fiyatlardaki artışın devam etmesi halinde küresel gıda krizi yaşanabileceğini söyledi.
UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Paylaşımın altına, "Savaş, kırılgan bir dünyayı kitlesel açlığa doğru itiyor. Bunu düzeltmek herkesin işi" notunu düşen The Economist, Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşla beraber dünyayı bekleyen gıda krizine dikkat çekti.
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