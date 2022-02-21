Gıdada KDV değişiminden sonra zincir marketler de adım atmaya başladı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Resmi rakamlara göre yüzde 50’yi, bağımsız kuruluşlara göre yüzde 100’ü bulmuş olan enflasyona karşı günah keçisi ilan edilen marketlerden talep edilen yüzde 7 KDV indirimi bazı ürünlerde başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki gün Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Toplantısı’nda gıda ve perakende sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Nebati’nin toplantıda “Birlikten Berekete, Kazanan Türkiye” kampanyasına tam destek sözü aldıklarını söylemesinin ardından dün ilk açıklama BİM’den geldi.

İlan veren BİM, bazı ürünlerde yüzde 7’lik indirime gittiğini duyurdu. Aynı gün içinde Migros da aynı sloganla süslediği etiketlerini raflara asarken, Carrefoursa da “KDV indirmine doğrudan destek” sloganıyla indirimli ürünleri raflara sıraladı. ŞOK market çalışanları bugünden itibaren etiketlerin kampanya kapsamında değişeceğini söylerken, A101 marketleri de KDV indirimi ile birlikte yüzde 15’leri bulan indirimleri uygulamaya başladıklarını duyurdu.

"TEDARİKÇİLER DE YAPSIN"

Bu markalar haricindeki yaklaşık 250 zincir marketin üyesi olduğu Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, benzer indirimlerin diğer marketlerde de başlayacağını söyledi. Fiyatların artışındaki sorumlunun marketler olmadığını söyleyen Düzgün, “Biz tüketiciye ürünü sunan son noktayız, bize ürünün gelişi neyse üstüne maliyet koyup satıyoruz. Fiyat artışında bizim etkimiz yok, tedarik ve üretim aşamasına bakılmalı” dedi.

Düzgün, “Herkes elini taşın altına koymalı. Bu indirimlerin elbette bize zararı olacak ama buna katlanacağız. Özellikle ramazan sonuna kadar tedarikçi ve üreticilerden benzer oranlarda indirimler bekliyoruz” diye konuştu.