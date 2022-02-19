Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan KDV indirimine ilişkin açıklama
Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı'nca bazı firmalar tarafından KDV indiriminin olumlu etkisini ortadan kaldırmak amacıyla yumurta satış fiyatlarında artışa gidildiğine ilişkin şikayetler üzerine müfettiş görevlendirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 13 Şubat 2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' ile toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Öte yandan, söz konusu düzenlemenin hemen öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikayetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir" denildi.
3 AYRI CEZA KESİLEBİLECEK
Ticaret Bakanlığı, 81 ilde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yaptığı denetimleri yoğunlaştırarak, etiketten 615 lira; haksız fiyattan 148 bin liraya; haksız ticari uygulamadan 150 bin liraya varan miktarlarda 3 ayrı ceza kesilebilecek.
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